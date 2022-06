LaLiga nuk ndalet, denoncon në UEFA klubet e sheikëve dhe Juventusin

LaLiga hidhet në sulm kundër parregullsive financiare të klubeve të mëdha në Evropë. Institucioni i drejtuar nga Javier Tebas është gati të ngrejë një padi kundër PSG-së, por përveç kësaj, presidenti i LaLigas tashmë ka bërë edhe dy të tjera në UEFA-s. Siç ka mësuar AS, bëhet fjalë për padinë kundër Manchester City-t dhe Juventusit. Qëllimi është të mbrohen klubet spanjolle dhe evropiane nga konkurrimi në kushte inferiore kundër të tjerëve, që shkelin rregullat dhe, përveç kësaj, vënë në rrezik ekosistemin e futbollit.

Ankesa më e njohur është ajo që do të bëhet para UEFA-s dhe autoriteteve të tjera franceze. Ajo e shpallur nga LaLiga kundër PSG-së u komunikua sapo u zyrtarizua rinovimi i Mbappesë:

“Është skandaloze që një klub si PSG, i cili sezonin e kaluar humbi më shumë se 220 milionë euro, pasi kishte akumuluar humbje prej 700 milionë eurosh në sezonet e fundit (duke përfshirë deklarimin e të ardhurave nga sponsorizimet me një shumë të dyshimtë), me një kosto staf prej rreth 650 milionë euro për këtë sezon (‘21-’22), mund të përballet me një marrëveshje të këtyre karakteristikave. Këto lloj negociatash kërcënojnë qëndrueshmërinë ekonomike të futbollit europian”.

Por rasti Mbappé nuk ka qenë i vetmi që ka shkaktuar alarm në selinë e LaLiga-s. Ankesa ka edhe për Manchester City-n.

“Do të doja të dija se si e bënë operacionin. Mino Raiola kërkoi një komision të madh…”, – tha presidenti i LaLiga-s këtë të mërkurë. Nënshkrimi i Haalandit ka qenë pika derdhi një gotë që ishte mbushur. LaLiga i kishte denoncuar sponsorizimet e City-t para shpalljes së marrëveshjes me Haalandin.

Manchester City dhe PSG konsiderohen si klube-shtete dhe nuk respektojnë Planin e Drejtë Financiar të UEFA-s. Tani do të jetë Ceferín ai që duhet të zbatojë rregullat. Për më tepër, problemi është i madh: nëse nuk respektojnë kontrollin aktual ekonomik, do ta kenë më të vështirë të përshtaten me rregullat e reja, pasi është shumë më e vështirë.

Në rastin e Juventusit, klubi i tretë i denoncuar nga LaLiga para UEFA-s, reagimi erdhi për shkak të hetimit që filloi nëntorin e kaluar në Itali kundër skuadrës bardhezi për mashtrim. Prokuroria i akuzon për fitime kapitale fiktive në disa transferta. Nga LaLiga është kërkuar që edhe UEFA ta hetojë këtë çështje.