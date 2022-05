Laporta: Mbappe dhe Haaland? S’do të jepja 25 milionë euro pagë për ata që s’fitojnë Championsin

Joan Laporta, president i Barcelonës, ka folur gjatë për shumë tema për “Catalunya Ràdio”. Numri një i klubit “blaugrana” u shpreh i kënaqur për punën e Xavit, ndërsa sa i përket merkaton theksoi se primare është ruajtja e stabilitetin ekonomik.

A do të vijë Lewandowski?

Le të punojë drejtuesi i futbollit dhe sekretariati teknik. Nuk dua të përgjigjem në detaje. Po punojmë që të jemi më konkurrues, por nuk është e lehtë për shkak të situatës ekonomike. Nëse arrijmë të rregullojmë ekonominë e klubit, të gjitha operacionet që po mendojmë do të mund të kryhen.

A do të ketë shitje të dhimbshme?

Nuk e di. Prioritet janë financat e klubit. Ka lojtarë të Barçës që janë të lakmuar në treg dhe ne do të bëjmë atë që është më e mira për Barçën. Operacionet e transferimit nuk parashikojnë shitjen e një lojtari për arsye ekonomike.

A ju ka kërkuar Xavi ndryshime rrënjësore në skuadër?

Ai ka lojtarë shumë të mirë në skuadër, por skuadra duhet të jetë më konkurruese. Prioritet janë financat e klubit. Kjo situatë nuk rregullohet brenda një viti, do të ishte e jashtëzakonshme. Ne do të bëjmë gjithçka që është e mundur për të aspiruar objektivat më të rëndësishëm.

A dëshiron Dembélé të qëndrojë?

Po, por po tundohet nga opsione të tjera më të mira. Oferta jonë është paraqitur dhe lojtari duhet të përgjigjet kur të përfundojë sezoni. Shpresojmë se do të ndodhë së shpejti. Më pëlqen, edhe trajneri e pëlqen, por përfaqësuesit e tij kontrollojnë situatën. Nëse ai largohet, asgjë nuk do të ndodhë, do të përforcohemi në pozicionin e tij.

Mbappe, Haaland…

Ka operacione që nuk do t’i bënim edhe sikur të kishim para, sepse do të shtrembëronim faturën e pagave. Nuk mund të përsëritet më. Nuk mund ta kalojmë një nivel të caktuar shpenzimesh. Nëse Mbappé dëshiron 50 milionë neto, ne nuk mund të paguajmë. Nuk do ta paguaja këtë shumë për lojtarët që nuk fitojnë Champions League… Jo, nuk mund të paguash 25 milionë rrogë neto për një lojtar.