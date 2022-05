“Largim me mirëkuptim”/ Vllaznia ndryshon para finales, shkarkon Plorin

Sërish ndryshim pankine te Vllaznia. Elvis Plori nuk është më trajneri i ekipit shkodran pas humbjes 3-1 ndaj kampionëve të Tiranës.

Me anë të një postimi në faqen zyrtare, klubi kuqeblu njofton ndarjen me trajnerin 43-vjeçar. “Klubi i Futbollit Vllaznia njofton se ka vendosur me mirëkuptim largimin nga pozicioni i trajnerit të parë Elvis Plorin.

Rank Teams Played Points 1 Tirana 34 73 2 Laçi 34 63 3 Partizani 34 52 4 Vllaznia 34 49 5 Kukësi 34 49 6 Teuta 34 46 7 Kastrioti 34 43 8 Egnatia 34 34 9 Skënderbeu 34 25 10 Dinamo 34 25

Falënderojmë trajnerin Plori për të gjithë kontributin e dhënë gjatë këtyre 2 viteve për ringritjen e klubit tone dhe i urojmë shumë suksese ne sfidat e ardhshme në pozicionin teknik brenda klubit tonë”, lexohet në komunikatën e Vllaznisë.

Plori mori drejtimin e skuadrës shkodrane më 15 mars, duke zëvendësuar Thomas Brdaric. 11 ndeshje zgjati aventura e tij në krye të Vllaznisë, që më 31 maj luan finalen e Kupës së Shqipërisë ndaj Laçit.