Largimi i Potter, Brighton gjen trajnerin e ri

Brighton është në kërkim të trajnerit të ri, pas largimit të Graham Potter drejt Chelsea.

Në orët e fundit, në horizont është shfaqur emri i De Zerbi-t, ish-trajneri i Sassuolo-s, i cili pak ditë më parë i tha “jo” stolit të Bologna-s pas shkarkimit të Mihajlovic.

43-vjeçari pritet të ketë një takim konkret me drejtuesit e klubit anglez dhe sipas medieve italiane, me shumë mundësi De Zerbi do të marrë drejtimin e Brighton.

Roberto ka vetëm një eksperiencë larg Italisë, në Ukrainë me Shakhtar Donetsk që zgjati vetëm 30 ndeshje, nga 25 maji i vitit 2021 deri në korrikun e këtij viti.

Për De Zerbi-n, ky do të ishte një hap shumë i rëndësishëm në karrierë, pasi do të drejtonte për herë të parë në Premier League, e mbi të gjitha me një skuadër shumë ambicioze, ndërsa më parë ka drejtuar ekipe si Foggia, Palermo dhe Benevento.