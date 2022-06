Largohet nga Manchester United me parametra zero, mesfushori drejt transferimit te Roma

Roma është vetëm një hap larg mbylljes së marrëveshjes me Nemanja Matic, mesfushori që do të transferohet te “verdhekuqtë” me parametra zero, pasi më 30 qershor i përfundon kontrata me Manchester United.

Pavarësisht se kanë mbetur më pak se një muaj nga skadimi i kontratës me “Djajtë e Kuq”, 33-vjeçari ka vendosur të largohet.

Serbi u bashkua me United në verën e 2017-ës, megjithatë këtë sezon nuk kaloi periudhën më të mirë të mundshme në karrierën e tij, pasi në 13 ndeshje në Premier League ka dhënë vetëm 4 asiste, teksa rrugën drejt rrjetës gjatë këtij edicioni nuk ia doli ta gjente.