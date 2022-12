“Lash zemrën në fushë”, Muller: Dhemb! Kjo ishte ndeshja ime e fundit me Gjermaninë

Thomas Muller njoftoi tërheqjen nga kombëtarja gjermane pas eliminimit nga Kupa e Botës.

“Nëse kjo ishte ndeshja ime e fundit, dua të them diçka për tifozët e Gjermanisë. Ishte një kënaqësi e madhe, kam pasur momente të shkëlqyera dhe kam lënë zemrën time në fushë në çdo ndeshje”-tha lojtari i Bayern Munich pas takimit me Kosta Rika-n që përfundoi me rezultatin 2-4.

Me Gjermaninë ai fitoi Kupën e Botës në 2014 në Brazil.

“Është një fatkeqësi e vërtetë. Dhemb, sepse rezultati ynë mund të ishte i mjaftueshëm. Kemi një ndjenjë pafuqie”-tha ai pas ndeshjes.