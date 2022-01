Lazio mposht Udinesen në shtesa, në çerekfinale e pret Milani!

Do të jetë Milan-Lazio një nga 4 sfidat çerekfinale të Kupës së Italisë. Bardhekaltrit e Maurizio Sarrit vuajtën shumë por në fund festuan një kualifikim të merituar përballë Udineses në raundin e 1/8-ave. Në Olimpico të Romës, Lazio triumfoi 1-0 pas kohës shtesë, sepse në kohën e rregullt pavarsisht rasteve të shumta të krijuara nga Muriqi me shokë, kryeqytetasit nuk e gjetën dot golin.

Në minutën e 80-të u fut në fushë edhe Elseid Hysaj ndërkohë që golin e fitores për Lazion e realizoi Ciro Immobile që mori vendin e Muriqit, në minutën e 106-të me italianin që theu rezistencën e Silvestrit me një parabol fantastike. Tashmë Lazio duhet të mendojë për sfidën e ardhshme në këtë kompeticion me shortin që e ka vënë përballë Milanit në një duel që pritet të dhurojë spektakël.