Leao apo Vlahovic? Ja si do të rreshtohen Milani e Juvja në “San Siro”

Pas supersfidës Inter-Roma, një tjetër ndeshje e madhe “ndez” tetorin e Serisë A. Në “San Siro” do të luhet Milan-Juventus, një klasike e futbollit italian mes dy skuadrave që vijnë me humore të ndryshme nga Championsi. Distanca mes dy skuadrave është katër pikë, me kuqezinjtë të vendosur për t’u shkëputur edhe më shumë nga rivalët e tyre, ndërsa bardhezinjtë gati për t’u afruar me vendet e para.

Milan është skuadra kundër së cilës Juventusi ka barazuar 56 herë dhe ka humbur 51 përballje në Serinë A: në 174 ndeshje në total, Juventus ka arritur 67 fitoreve kundër kuqezinjve.

Kuqezinjtë janë pa Maignan, vendin e të cilit e merr Tatarusanu. Mungon gjithashtu Calabria, që zëvendësohet nga Kalulu, ndërsa Theo Hernandez është rikuperuar. Në qendër, një shans për Gabbias përkrah Tomorit. Tonali dhe Bennacer në mesfushë, Krunic, Brahim Diaz dhe Leao pas sulmuesit Giroud.

Jashtë gjithashtu Saelemaekers, i cili do të kthehet në vitin 2023, Kjaer, Messias, Ibrahimovic dhe Florenzi.

Bardhezinjtë duhet të përballen me skualifikimin e Di Marias, por nuk janë në dispozicion gjithashtu Chiesa, De Sciglio, Kaio Jorge, Pogba. Në sulm janë Milik dhe Vlahovic, Kostic dhe Cuadrado në krah, me Locatellin dhe Rabiot në qendër. Szczesny në portë, ndërsa në mbrojte nga Danilo, Bremer, Bonucci dhe Alex Sandro.

Formacionet:

MILANI (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Kruniç, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vllahoviq, Milik.