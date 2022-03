Legjenda e Barcelonës “sponsorizon” blerjen e Haalandit: Do të bëjë histori këtu

Erling Haaland është emri që po përflitet më shumë në ambienetin e Barcelonës si përforcimi i madh i merkatos së verës. Blerjen e talentit norvegjez nga “blaugranat” e sponsorizon edhe një legjendë e klubit katalan, si Hristo Stoichkov. Për bullgarin nuk ka asnjë dyshim: është koha për të bërë përpjekjet maksimale për ta blerë në çdo mënyrë sulmuesin aktual të Dortmundit.

“Unë do ta blija me çdo kusht atë. Barça ka nevojë për një futbollist me impakt të menjëhershëm. Shpresojmë që klubi do të bëjë një përpjekje të madhe që Haaland të mbërrijë dhe të bëjë histori me Barçën. Ai ka shumë cilësi, për të shënuar gola dhe gjithashtu për të asistuar,” – tha Stoichkov. .

Për bullgarin, trajneri Xavi Hernandz e di rrugën më të shkurtër për të fituar tituj, që është t’u japë vazhdimësi 14 lojtarëve dhe të kenë të njëjtën përgjegjësi.

“Në ndeshjet e fundit ai gjeti çelësin për ta bërë ekipin të luajë më mirë”.

Në skenën e re që hapet pas largimit të Messit, Stoichkov siguroi se “vitet e fundit jemi bazuar te lojtari më i mirë në botë, Leo Messi, dhe ndoshta janë anashkaluar pak futbollistët e akademisë.”

Ai foli edhe për Ousmane Dembélé, të cilit nuk i beson plotësisht: “Dembélé ka shumë cilësi, në çdo lojë ai mund të shfaqet 3 ose 4 herë vetëm përballë portierit, por nëse një lojtar nuk dëshiron të rinovojë është sepse nuk e do Barçën.”