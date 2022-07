Legjenda e Man. United sulmon ashpër Barçën: De Jong duhet ta hedhë në gjyq…

Gary Neville u është rikthyer sulmeve ndaj Barcelonës. Ish-lojtari i Manchester United ka shfrytëzuar edhe një herë rrjetet sociale për të folur kundër ekipit katalanas.

“De Jong duhet të marrë në konsideratë marrjen e masave ligjore kundër Barcelonës dhe të gjithë lojtarët duhet të qëndrojnë pas tij. Kur një klub që shpenzon shuma të mëdha për lojtarë të rinj pa paguar plotësisht ata që janë nën kontratë është imorale dhe një shkelje. FIFPRO (Federata Ndërkombëtare e Shoqatave të Futbollistëve) duhet të reagojë.”

Nevill nuk është dakord që Barcelona i bën presion holandezit de Jong që të ulë pagën ose ndryshe të pranojë shitjen. Largimi i mesfushorit do të ishte një çështje ekonomike dhe jo sportive, pasi skuadra katalanase do t’i duhet t’i paguajë një shumë të madhe parash holandezit për katër sezonet që i kanë mbetur në kontratë.

De Jong should consider legal action v Barcelona and all players should be behind him!A club spending fortunes on new players whilst not paying the ones they have under contract their full money is immoral and a breach. @FIFPRO should be all over bullying like this and stop it.

