Legjenda e NFL-së i jep fund karrierës në moshën 44-vjeçare

Tom Brady ka konfirmuar tërheqjen nga NFL pas spekulimeve të shumta për të ardhmen e tij. 44-vjeçari, i cili kaloi 20 sezonet e para të karrierës së tij me New England Patriots përpara se të kalonte dy të fundit me Tampa Bay Buccaneers, njoftoi se po i jep fund karrierës.

“Ekziston një sfidë fizike, mendore dhe emocionale që më ka lejuar të maksimizoj potencialin tim. Dhe unë kam provuar maksimumin në këto 22 vitet e fundit. Nuk ka rrugë të shkurtra drejt suksesit në fushë apo në jetë. Unë e kam dashur karrierën time në NFL dhe tani është koha për të përqendruar kohën dhe energjinë time në gjëra të tjera që kërkojnë vëmendjen time. .”

Brady fitoi shtatë Super Bowls gjatë karrierës së tij, gjashtë prej tyre me Patriots, përpara se të ngrinte trofeun Vince Lombardi me Tampa Bay në vitin 2021. Në fakt, qendërmbrojtësi legjendar ka më shumë unaza Super Bowl se çdo ekip në NFL.

I konsideruar nga shumë si më i madhi i të gjitha kohërave, Brady do të mbahet mend përgjithmonë për arritjet e tij në sport, pasi ka qenë tri herë MVP i NFL, pesë herë MVP i Super Bowl, 15 herë Pro Bowler…