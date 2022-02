Leroy Sane i jep fitoren Bayernit, Eintrachti në krizë rezultatesh

Leroy Sane realizoi një gol me shumë peshë për Bayernin në transfertën me Eintrachtin e Frankfurtit, e fituar me rezultat minimal nga kampionët e Bundesligës, të cilët vazhdojnë marshimin drejt titullit të 10-të radhazi. Ish-sulmuesi i Manchester City-t shënoi golin e vetëm të sfidës në minutën e 71-të, i shërbyer nga Joshua Kimmich.

Vendësit bënë gjithçka për të barazuar takimin, por bavarezët e administruan me fanatizëm lojën, duke marrë fitoren e 18-të sezonale, që i ngjit në kuotën e 58 pikëve, 9 më shumë se Borussia e Dortmundit, që luan këtë të diel kundër Augsburgut në transfertë.

Kjo humbje zhyt në krizë Eintrachtin e Frankfurtit, që pësoi disfatën e tretë radhazi në Bundesligë, ecuri që e mban në mesin e klasifikimit.