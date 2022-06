Leverkusen fiton garën për sulmuesin e talentuar çek, e transferon për 20 mln euro

Bayern Leverkusen godet në merkato. Skuadra gjermane ia ka dalë të fitojë garën për shërbimet e sulmuesit të talentuar çek, Adam Hlozek, i cili vjen nga Sparta e Pragës dhe ka bërë prezantimin zyrtar pasditen e sotme.

Sulmuesi 19-vjeçar kërkohej nga gjysma e Europës, megjithatë Leverkusen ia doli ta marrë në “Bay Arena”, duke paguar thuajse 20 milionë euro në arkat e Spartës së Pragës, teksa vetë Hlozek ka firmosur një kontratë 5-vjeçare.

Hlozek ka zgjedhur të mbajë fanellën me numrin 23 te Leverkusen, teksa partner në sulm do të ketë patriotin e tij Patrick Schick, i cili pak ditë më parë rinovoi kontratën me “aspirinat”.