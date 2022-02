Leverkuseni nuk gabon në shtëpi përballë Arminias, dygolësh i Diaby

Bayer Levekusen kthehet shumë shpejt te fitoja në Bundesligë pas asaj humbjeje me Mainzin (3-2) në transfertë. “Aspirinat” triumfuan me rezultatin e thellë 3-2 përballë Arminias së Bielefeldit dhe ruajnë diferencën prej katër pikësh ndaj Frieburgut në klasifikim.

Golin e parë të sfidës së zhvilluar në “Bay Arena” e realizoi Alario pa u mbushur gjysmë ore loje, me pjesën e parë që u mbyll me epërsinë minimale të vendasve. Gjithsesi, “Aspirinat” nuk e kishin thënë ende fjalën e fundit, duke shënuar edhe dy gola të tjerë me të njëjtin autor, Diaby, në minutat 57’ dhe 81.

Leverkuseni vazhdon të qëndrojë në vendin e tretë në Bundesligëm, ndërsa Arminia me 25 pikë, mbetet vetëm tri pikë larg zonës së ftohtë.

Rezultatet:

Monchengladbach – Wolfsburg 2-2

Bayer Leverkusen – Arminia Bielefeld 3-0

Freiburg – Hertha Berlin 3-0

Greuther Furth – FC Koln 1-1

Union Berlin – Mainz 3-1