Lëvizja e befasishme, iku nga Dinamo dhe prezantohet te Partizani

Partizani rrëmben nga Dinamo një sulmues. Klubi i kuq ka zyrtarizuar këtë të enjte nënshkrimin me Xhuliano Skukën, i cili do të jetë i lidhur me 16 herë kampionët e Shqipërisë deri në vititn 2024. 23-vjeçari e nisi këtë sezon si sulmues i Dinamos, duke u aktivizuar në 13 ndeshje dhe shënuar një gol, në humbjen 6-3 përballë Vllaznisë.

Me afrimin e Skukës, Partizani shton konkurrencën në fazën e avancuar. Kujtojmë që në 15 javë të Abissnet Superiores të kuqtë kanë shënuar vetëm 15 gola, pra me një mesatare 1 gol për ndeshje, çka tregon efikasitetin e dobët para portës.