Lewa ndëshkohet pas 10 vitesh, Xavi: Kam lojtarë inteligjentë, krenar për ekipin

Barcelona siguroi tri pikë të arta përballë Osasunës. Ekipi i Xavit fitoi 1-2 me përmbysje dhe me një lojtar më pak pas daljes me të kuq të Robert Lewandowskit. Sulmuesi polak u ndëshkua me të kuq në ndeshjen e 14-të me ekipin katalanas.

Kjo është hera e dytë në karrierë që 34-vjeçari mbyll ndeshjen përpara kohe. Kartonin e parë të kuq, bomberi polak e mori në shkurtin e vitit 2013 gjatë një ndeshjeje mes Dortmundit dhe Hamburgut.

Lewa ishte pjesë e verdhezinjve të Dortmundit dhe ai ishte i vetmi rast që ndëshkohej me karton të kuq gjatë 384 ndeshjeve të zhvilluara në Bundesliga me Dortmundin dhe Bayern Munchen. Ndërkohë, trajneri Xavi vlerësoi djemtë e tij për karakterin e treguar ndaj Osasunës.

“Jam shumë krenar për skuadrën. U treguam inteligjentë dhe shfrytëzuam momentet tona. Kjo është një fitore skuadre. Edhe pse barazimi nuk do të ishte rezultat i keq duke llogaritur faktin që ishim me dhjetë lojtarë, në kërkuam të realizonim golin e dytë dhe ia dolëm”, deklaroi trajneri i ekipit që kryeson La Liga-n.

Në pushimin mes pjesëve u ndëshkua me karton të kuq edhe Gerard Pique, i cili ndodhej në në stol. Mbrojtësi do të luante ndeshjen e fundit zyrtare, por protestat ndaj arbitrit u përjashtimin e Lewandowskit sollën kartonin e kuq edhe për Pique.

“Gerard do të zbriste në fushë në pjesën e dytë, e kishim programuar si zëvendësimin tonë të parë”, deklaroi Xavi në lidhje me qendërmbrojtësin katalanas, i cili në fundjavë zhvilloi sfidën e fundit si futbollist në “Camp Nou”.