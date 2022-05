Libri i Artë i Superiores, Tirana “mbretëresha”, dominim i klubeve të kryeqytetit

Me suksesin 2-1 përballë Partizanit në derbi, Tirana siguroi titullin kampion në këtë sezon të Superiores tri javë para fundit. Një sukses i merituar i skuadrës së drejtuar nga Orges Shehi, që tregoi qëndrueshmëri në lojë dhe rezultate përgjatë gjithë sezonit. Bardheblutë kanë rekordin absolut sa u përket titujve të fituar me 26 trofe. Ndjekësja më e afërt është një tjetër skuadër kryeqytetase, Dinamo, me 18 tituj, ndërsa Partizani renditet i treti me 16 trofe. Dominimin e klubeve kryeqytetase ndër dekada janë munduar ta thyejnë Vllaznia, që ka fituar 9 tituj kampion, dhe Skënderbeu me 8 tituj. Nga dy herë janë shpallur kampion Teuta dhe Elbasani dhe nga një herë Kukësi dhe Flamurtari.

Libri i Artë i Kategorisë Superiore

1930 – Tirana

1931 – Tirana

1932 – Tirana

1933 – Skënderbeu

1934 – Tirana

1935 – (nuk u zhvillua)

1936 – Tirana

1937 – Tirana

1938 – (nuk u zhvillua)

1939 – (nuk u njoh)

1940 – (nuk u njoh)

1941 – (nuk u zhvillua)

1942 – (nuk u njoh)

1943 – (nuk u zhvillua)

1944 – (nuk u zhvillua)

1945 – Vllaznia

1946 – Vllaznia

1947 – Partizani

1948 – Partizani

1949 – Partizani

1950 – Dinamo

1951 – Dinamo

1952 – Dinamo

1953 – Dinamo

1954 – Partizani

1955 – Dinamo

1956 – Dinamo

1957 – Partizani

1958 – Partizani

1959 – Partizani

1960 – Dinamo

1961 – Partizani

1962-1963 – Partizani

1963-1964 – Partizani

1964-1965 – Tirana

1965-1966 – Tirana

1966-1967 – Dinamo

1968 – Tirana

1969-1970 – Tirana

1970-1971 – Partizani

1971-1972 – Vllaznia

1972-1973 – Dinamo

1973-1974 – Vllaznia

1974-1975 – Dinamo

1975-1976 – Dinamo

1976-1977 – Dinamo

1977-1978 – Vllaznia

1978-1979 – Partizani

1979-1980 – Dinamo

1980-1981 – Partizani

1981-1982 – Tirana

1982-1983 – Vllaznia

1983-1984 – Elbasani

1984-1985 – Tirana

1985-1986 – Dinamo

1986-1987 – Partizani

1987-1988 – Tirana

1988-1989 – Tirana

1989-1990 – Dinamo

1990-1991 – Flamurtari

1991-1992 – Vllaznia

1992-1993 – Partizani

1993-1994 – Teuta

1994-1995 – Tirana

1995-1996 – Tirana

1996-1997 – Tirana

1997-1998 – Vllaznia

1998-1999 – Tirana

1999-2000 – Tirana

2000-2001 – Vllaznia

2001-2002 – Dinamo

2002-2003 – Tirana

2003-2004 – Tirana

2004-2005 – Tirana

2005-2006 – Elbasani

2006-2007 – Tirana

2007-2008 – Dinamo

2008-2009 – Tirana

2009-2010 – Dinamo

2010-2011 – Skënderbeu

2011-2012 – Skënderbeu

2012-2013 – Skënderbeu

2013-2014 – Skënderbeu

2014-2015 – Skënderbeu

2015-2016 – Skënderbeu

2016-2017 – Kukësi

2017-2018 – Skënderbeu

2018-2019 – Partizani

2019-2020 – Tirana

2020-2021 – Teuta

2021-2022 – Tirana