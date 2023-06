“Ligë e bukur”, CR7: U nxituat për futbollin saudit, po mbushet me “yje”

Cristiano Ronaldo është gati për duelin me Islandën. Portugalia e tij do të tentojë fitoren e radhës në eliminatoret e Euro 2024. Në transfertën nordike, që korrespondon me ndeshjen numër 200 me Kombëtaren për CR7.

“Në ndeshjen e 200-të do të jetë diçka e shkëlqyer nëse do të shënoj. Por më e rëndësishmja është rruga jonë drejt kualifikimit”, deklaroi 5 herë fituesi i Topit të Artë. I cili u ndal edhe tek Al Nassr dhe futbolli arab. Me sheikët që po afrojnë emrave të rëndësishëm falë kontratave të majme.

Lexo edhe:

“Kampionati saudit është i bukur, por ju gjykoni pa i parë ndeshjet. Ligë e mirë dhe e fortë. Po e shihni vetë se çfarë po ndodh me merkaton dhe afrimet”, thekson sulmuesi portugez mbi faktin që në Arabi po shkojnë emra si Benzema apo Kante. Por edhe të tjerë me valixhet gati drejt milionave të sheikëve.

Më pas një koment për rekordet e tij. “Gjithmonë shpresoj dhe synoj të shënoj sa më shumë gola. Por nuk jam i fiksuar pas rekordeve. Nuk rend unë pas tyre, janë ato që më ndjekin mua”, u shpreh golashënuesi më i mirë në histori.