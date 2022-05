Lilaj shënon dhe rikthen në Kategori të Parë Skënderbeun (VIDEO)

Dinamo dhe Skënderbeu janë dy skuadrat që me shumë gjasë do të zbresin në Kategorinë e Parë sezonin e ardhshëm, pasi shpresat për mbijetesë i mban gjallë vetëm matematika, e cila mund t’i braktisë pasditen e sotme në përballjen direkte mes tyre.

Skuadra që humb sot, bie edhe matematikisht, ndërsa barazimi “i djeg” të dyja, ndaj përballja e sotme pritet të jetë mjaft interesante dhe e luftuar mes të dy ekipeve.

Trajnerët kanë ndarë mendjen edhe për formacionet që do të hedhin në fushë, teksa të dy kanë zgjedhur rreshtimin 4-3-3.

Dinamo-Skënderbeu 16:45 (Supersport 4)

Kronika e ndeshjes:

90+10′ Shënon Sabien Lilaj

90+6′ Penallti për Dinamon,

89′ Reginaldo ka shansin e artë për të barazuar, por goditja me kokë e sulmuesit përfundon jashtë kuadratit të Rexhepit

83′ Gooooooool! Zhbllokohet sfida, Elvi Berisha i jep avantazhin Skënderbeut

73′ Mundësi e mirë për Skënderbeun, por Berisha vonohet dhe në fund nuk “kërcënon” portierin Simoni

72′ Haxhiu merr iniciativën nga krahu i djathtë, në fund ndalet nga portieri Rexhepi

70′ Me fat tani Dinamo, Berisha ndalet nga traversa me Simonin që ishte i mposhtur në atë moment

60′ Dinamo ka iniciativën megjithatë skuadra gabon në finalizim

45′ Nis pjesa e dytë në Kamëz

Përfundon pjesa e parë në Kamëz, Dinamo dhe Skënderbeu barazojnë pa gola

45′ Maliqi harkon në zonë për Reginaldon me sulmuesin që pretendon një penallti pas kontaktit me Dwumfour, ndërkohë aksioni vazhdon me Ibraimin që tenton portën nga një kënd i vështirë, por Rexhepi ndal sërish Dinamon

33′ Sërish Dinamo, këtë herë provon Imami me kokë, por edhe njëherë Rexhepi i saktë në pozicionim duke mbajtur portën e paprekur

32′ Demiri avancon me topin dhe provon nga një distancë e largët, Rexhepi largon rrezikun

30’Dinamo përfiton pas një mosmarrëveshje të mbrojtjes së Skënderbeut, por në fund Reginaldo ndalet nga portieri Rexhepi

22′ Dinamo provon me anë të Ibraimit i cili vertikalizon në zonë për Reginaldon, por Dwumfour bllokon aksionin e bluve të kryeqytetit

4′ Sinjalin e parë të sfidës e jep Skënderbeu, Mensah fton në aksion Jean-Victor por mesfushori nuk ka koordinatat e duhura

1′ Nis ndeshja në Kamëz, Dinamo pret Skënderbeun

Formacionet zyrtare:

Dinamo (4-3-3): Simoni; Maliqi, Miha, Imami, Prodani; Demiri, Siljanovski, Sidibe; Haxhiu, Ibraimi, Reginaldo

Skënderbeu (4-3-3): Rexhepi; Frashëri, Dwumfour, Sadriu, Zguro; Pecani, Jean Victor, Agnaldo; Mara, Berisha, Mensah