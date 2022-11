Lista e Shqipërisë/ Miqësoret me Italinë e Armeninë, Reja fton tre lojtarë nga Superiorja

Edi Reja ka publikuar listën e 27 lojtarëve që do të përfaqësojnë Shqipërinë në miqësoret ndaj Italisë (16 nëntor) dhe Armenisë (19), që do të zhvillohen në “Air Albania”.

Trajneri italian ka marrë tre futbollistë nga Superiorja: Eneo Bitrin (Partizanin), Andi Hadrojn (Partizani) dhe Erdenis Gurishtën, kapitenin e Vllaznisë.

Në Kombëtare rikthehen Berat Gjimshiti, Keidi Bare, Marash Kumbulla dhe Qazim Laçi, të cilët kanë munguar në përballjet e fundit zyrtare për shkaqe dëmtimesh.

Reja ka ftuar katër sulmues, repart ku përveç Brojës dhe Uzunit, do të jenë edhe Kristal Abazaj (176 minuta aktivizim me Istanbulsporin në Superligën turke) dhe Ernest Muçi, autor i tre golave dhe katër asisteve me Legian e Varshavës.