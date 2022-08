Lista/ Shqipëria U15 zbret në fushë, trajneri Damo fton 24 lojtarë

Stafi teknik i Kombëtares U15 ka organizuar këtë të mërkurë në seancë stërvitore me 24 lojtarë të vitlindjes 2008. Seanca është zhvilluar në Qendrën e Ekipeve Kombëtare në Kamzë, teksa trajneri Armand Damo ka testuar lojtarët që kanë qenë pjesë e grupit të ekipit U-15 gjatë gjithë këtij viti.

Me përjashtim të mesfushorit Adri Mehmeti, i cili vinte nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për t’u testuar, pjesa tjetër e lojtarëve aktivizohen me klubet e kampionatit shqiptar. I pranishëm në këtë seancë ka qene edhe trajneri i Kombëtares U18, Ardi Behari, ndërsa tekniku Damo ka kërkuar këtë test për të parë gjendjen e lojtarëve dhe për të monitoruar sidomos aspektin fizik në prag të nisjes së sezonit të ri.

Lojtarët e kësaj vitlindjeje do të formojnë edhe grupin e skuadrës për kompeticionet në vazhdim. Grumbullimi i fundit i Kombëtares U15 ka qenë në muajin qershor me kuqezinjtë e vegjël që zhvilluan dy miqësore me Kosovën U-15 në stadiumin “Kukës Arena”.

E gjithë seanca është fokusuar në testet për çdo lojtarë me stafin teknik që ka marrë përgjigjet e duhur për gjendjen aktuale të gjithë lojtarëve të kësaj grup-moshe. Përshtypjet kanë qenë pozitive dhe grupi është shfaqur në gjendje të mirë, ndërsa stafi i Kombëtares U15 ka zhvilluar seleksionime të shumta gjatë muajve të fundit, por edhe disa ndeshje miqësore.

Ndërkaq, stafi po punon edhe për organizimin e miqësoreve gjatë muajve në vazhdim, ndërkohë që do të marrë pjesë edhe në turneun e radhës “UEFA Development U15” që do të zhvillohet në muajin nëntor. Më poshtë, edhe lista me emrat e 24 lojtarëve të ftuar në këtë seancë stërvitore të Kombëtares U-15. /fshf.org