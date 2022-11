Lista zyrtare e Portugalisë, CR7 luan Botërorin e pestë në Katar

Trajneri i Portugalisë, Fernando Santos, ka zyrtarizuar listën e futbollistëve me të cilët do të synojë të fitojë Kupën e Botës në Katar. Sigurisht që nuk mund të mungonte në këtë listë Cristiano Ronaldo, që do të luajë Botërorin e pestë në karrierën e tij. Vetëm Matthäus, Carbajal, Márquez dhe Gianluigi Buffon kanë mundur të luajnë në pesë Botërorë.

Portugalia është shortuar në Grupin H, së bashku me Ganën, Korenë e Jugut dhe Uruguain. Luzitanët e nisin turneun kundër “Black Stars” (Gana) më 24 nëntor, në Stadiumin e në Dohas.

Lista e Portugalisë:

Portierë: Diogo Costa, Rui Patricio, Jose Sa.

Mbrojtës: Joao Cancelo, Diogo Dalot, Pepe, Ruben Dias, Danilo Pereira, Antonio Silva, Nuno Mendes, Rafael Guerreiro.

Mesfushorë: William Carvalho, Ruben Neves, Palinha, Bruno Fernandes, Vitinha, Otavia, Matheus Nunes, Bernardo Silva, Joao Mario.

Sulmues: Cristiano Ronaldo, Joao Felix, Rafael Leao, Ricardo Horta, Andre Silva, Gonçalo Ramos.

Formacioni titullar: