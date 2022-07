Live/ Festë në “Fadil Vokrri”, Dabiqaj ndëshkon Liepajan

Gjilani nis sonte në “Fadil Vokrri” aventurën në kualifikueset e UEFA Conference League, në duelin e parë në shtëpi përballë Liepaja dhe këtë përballje do të mund ta ndiqni ekskluzivisht në “Super Sport 4”.

Skuadra kosovare do të nis misionin e saj së bashku me trajnerin Zekerija Ramadani, ndërsa “pengesa” e parë vjen nga kampionati letonez, “shtëpia” e re e ish-mesfushorit të Laçit, Deliu, i cili do ta nisë takimin nga stoli.

Gjilani-Liepaja 1-0 (Dabiqaj 37′)

Conference League

37’ – Zhbllokohet rezultati në “Fadil Vokrri” , Gjilani kalon në avantazh fal një goditje me kokë të kapitenit Dabiqaj, i cili shfrytëzoi në maksimum krosimin e Cale nga e djathta e sulmit. Ky është goli i parë në shtëpi për Gjilanin në arenën europiane.

12’-Liepaja i afrohet golit në rastin e parë fal një aksioni të gjatë. Letonezët kërcënuan portën e Gjilanit me dyshen Dodo dhe Kapun, por në fund Koliçi u tregua i saktë në ndërhyrje.

Nis ndeshja Gjilani-Liepaja për Conference League

Formacionet:

Gjilani: 4-2-3-1/ Kolici, Beqja, Prekazi, Krivanjeva, Hoxha, Dabiqaj, Aziz, Zabergja, Elton Cale, Kelmendi, Krasniqi.

Trajner: Zekirija Ramadani

Liepaja: 4-1-3-2/ Zviedris, Savalnieks, Hreljic, Marta, Radovic, Tarasovs, Kapun, Inacio, Strumia, Dodo, Mankenda.

Trajner: Tamaz Pertia

Arbitrat:

1. Robert Ian Jenkins (Uells)

2. Lewiss Edwards (Uells)

3. .Johnathon Bryant (Uells)

4. John Andrew Jones (Uells)