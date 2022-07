LIVE/ Lincoln Red-Shkupi, kampionët e Maqedonisë shumë pranë raundit tjetër të Champions League

Me një hap larg raundit tjetër të Champions League, me takimin e parë që e mbylli me rezultatin 3-0 në shtëpi, Shkupi do të luajë sot në orën 18:00 ndeshjen e kthimit ndaj Lincoln Red.

Kjo përballje do të zhvillohet në Gjibraltar, në “Victoria Stadium”, ku i mjafton edhe barazimi për të kaluar në raundin tjetër të Champions League, dhe do të transmetohet ekskluzivisht për të gjithë ndjekësit shqiptarë në “Super Sport 4”.

Teksa na ndan dhe pak nga nisja e kësaj sfide, trajnerët Castillo Perez dhe Sedloski kanë vendosur për formacionet si do e nisin ndeshjen.

Lincoln Red-Shkupi (0-0)

Champions League

13’-Lopes kërkon të gjejë rrugën drejt rrjetës me një goditje të lehtë me top, por ndalet nga portieri Naumovski.

11’-Lincoln Red kërcënon portën e Shkupit, por kampionët e Maqedonisë janë me fat.

Nis sfida Lincoln Red-Shkupi, vendimtare për kalimin në raundin tjetër të Champions League.

Formacionet zyrtare:

Lincoln Red / 4-3-3/ : Coleing, Toscano, Lopes, Sergeant, Wiseman, Rosa, Torilla, Walker, Nano, Juanfri, Gomez.

Trajneri: Castillo Perez

Shkupi/ 4-3-3/ : Naumovski, Sheji, Senghor, Abdulla, Brdarovski, Alvarez, Zlatkov, Da Silva, Danfa, Adetunji, Cephas.

Trajneri: Sedloski