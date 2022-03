LIVE/ Milan-Inter, “zikaltërit” rrezikojnë portën e Maignan

Milan do të presë sot në orën 21:00 në “San Siro” Interin, në ndeshjen e parë çerekfinale të Kupës së Italisë.

Derbi i Madonninës është ndeshja më e rëndësishme që luhet në Itali dhe si e tillë pritet që të tërheqë vëmendjen e kujtdo jo vetëm në vendin fqinj, por për nga historia e kësaj përballjeje, në të gjithë botën, teksa për audiencën shqiptare ky takim do të transmetohet ekskluzivisht në Supersport 2.

Ndërsa na ndajnë edhe disa minuta nga startimi i kësaj supersfide, trajnerët Stefano Pioli dhe Simone Inzaghi kanë zgjedhur formacionet me të cilët do të luajnë në këtë ndeshje. Ashtu siç pritej Milani nuk do të ketë në dispozicion Ibrahimovicin, teksa Inter duket se vjen me forca të plota në derbin e qytetit të Milanos.

Milan-Inter (0-0)

26’-Milan humbet kapitenin, Romagnoli lë fushën pas një problemi muskulor.

23’-Perisic bën një super krosim për në zonë, por Dzeko nuk ia del ta dërgojë topin në rrjetë.

21’-Dzeko afrohet te porta e Milan dhe tenton të bëjë një goditje drejt saj, por Tomori ndalon.

10’-Saelemaekers niset për te porta e Inter dhe bën një super goditje, por ai top pritet mirë nga Handanovic.

07’-Lautaro asiston Calhanoglu, por ky i fundit godet shumë lehtë portën e Milan.

Nis derbi i Madonninës, Milan-Inter përballen në çerekfinalen e Kupës së Italisë

Formacionet zyrtare:

Milan: Maignan; Bennacer; Florenzi; Giroud; Hernandez; Kessie; Krunic; Leao; Romanogli; Saelemaekers; Tomori.

Trajner: Stefano Pioli

Inter: Handanovic; Barella; Bastoni; Brozovic; Calhanoglu; De Vrij; Dumfries; Dzeko; Martinez; Perisic; Skriniar.

Trajner: Simone Inzaghi

Stoli i rezervave Milan-Inter: