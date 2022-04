LIVE/ Nis derbi i kryeqytetit në “Selman Stërmasi”, Partizani mban nën presion Dinamon

Në Selman Stërmasi luhet derbi i kryeqytetit mes Partizanit dhe Dinamos teksa skuadrat zbresin në fushë me objektiva të ndryshëm. Të kuqtë kërkojnë zonën e Europës, ndërsa në kampin dinamovit ka ende shpresë për të arritur mbijetesën.

Sakaq, trajnerët kanë përzgjedhur edhe formacionet zyrtare, me teknikun Dritan Mehmeti që e nis me formacionin e zakonshëm, teksa Skuka udhëheq sulmin i mbështetur nga Cara e Stenio Junior. Ndërkaq, trajneri i Dinamos, Rodolfo Vanoli i beson nga minuta e parë Reginaldon apo edhe me Devid Fejzulla.

Derbi Partizani-Dinamo

Abissnet Superiore java e 31-të

17’-Kallaku kërcënon nga distanca portën e Dinamos, por Simoni e ndal sërish.

16’-Tedi Cara tenton të gjejë golin, por ndalet nga portieri Simon Simoni.

12’-Fejzulla realizon goditjen e dënimit dhe e dërgon topin drejt portës së Alban Hoxhës, por ndalet nga portieri i Partizanit.

11’-Pas një asisti nga Junior, Rrapaj ndodhet shumë afër portës se Simonit, po nuk ia del të shënojë.

Nis ndeshja e javës së 31-të midis Partizanit dhe Dinamos.

Formacionet zyrtare:

Partizani:Hoxha, Belica, Bitri, Marku, Hadroj, Massanga, Rrapaj, Kallaku, Cara, Stenio Junior, Skuka

Trajner: Dritan Mehmeti

Dinamo: Simoni, Imami, Sidibe, Malikji, Siljanovski, Demiri, Samake, Fejzulla, Haxhiu, Ibraimi, Reginaldo

Trajner: Rodolfo Vanoli