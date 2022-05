LIVE/ Skënderbeu-Teuta, nis sfida në Korçë

Skënderbeu dhe Teuta do të ndeshen sot në orën 17:00 për sfidën e fundit të sezonit 2021-2022 të Abissnet Superiore.

Kjo ndeshje do të transmetohet ekskluzivisht në “Super Sport 5”, me korçarët që tashmë kanë rënë në Kategorinë e Parë. Ndërkohë trajnerët Liçi dhe Arapi kanë zgjedhur edhe formacionet me të cilët do të luajnë sot.

Abissnet Superiore java e 36-të

Skënderbeu-Teuta 0-0

Nis ndeshja Skënderbeut-Teuta në Korçë

Formacionet zyrtare:

Skënderbeu: Ruci, Vitija, Berisha, Pusi, Vrapi, Pecani, Frashëri, Dwumfour, Vangjeli, Alii Ramin, Mensah.

Trajner: Gentian Liçi

Teuta: Qirko, Qaqi, Aleksi, Hebaj, L. Vila, Kotobelli, Daci, Beqja, Jazxhi, Idrizaj, E. Vila.

Trajner: Renato Arapi