LIVE/ Teuta-Laçi, nis sfida në “Niko Dovana”

Teuta do të presë në orën 17:00 në “Niko Dovana” skuadrën e Laçit në një takim që pritet të jetë më i luftuar nga ana e durrsakëve, pasi kurbinasit tashmë e kanë siguruar vendin e dytë në renditje.

“Djemtë e Detit” kërkojnë grumbullimin e sa më shumë pikëve, pasi Europa tashmë duket si e pamundur.

Kjo sfidë do të transmetohet në “Super Sport 5” dhe tashmë dy trajnerët Arapi dhe Duro kanë vendosur për formacionet me të cilët do të luajnë.

Teuta-Laçi

Abissnet Superiore java e 35-të

Nis ndeshja e raundit të 35-të të Abissnet Superiore mes Teutës dhe Laçit

Formacionet zyrtare:

Teuta: Qirko, Idrizaj, Qaqi, Jazxhi, Kotobeli, E.Vila, Beqja, Aleksi, L.Vila, Daci, Hebaj.

Trajneri: Renato Arapi

Laçi: Dajsinani, Velija, Ignjatovic, Malota, Ziko, Qato, Spahiu, Ujka, Zarubica, Guindo, Akinyemi.

Trajneri: Shpëtim Duro