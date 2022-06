Liverpool gati të thyejë rekordin në merkato, “All In” për sulmuesin uruguajan

Sadio Mane është me “njërën këmbë” jashtë Anfield dhe te Liverpool tashmë kanë nisur të mendojnë për pasuesin e senegalezit. Drejtuesit e The Reds, pretendojnë të transferojnë sulmuesin Darëin Nunez. Uruguajani ka shkëlqyer në këtë sezon me klubin e Benfikës në Portugali teksa ka realizuar 26 gola në 28 ndeshje të kampionatit, pa harruar edhe gjashtë realizime në Champions League, dy nga të cilat ia shënoi pikërish Liverpool-it në çerekfinale.

Këto shifra të 22-vjeçarit kanë bërë për vete trajnerin Jurgen Klopp dhe në këtë formë, Liverpool përgatitet ta shndërrojë Nunez në futbollistin më të shtrenjtë të historisë së saj duke lënë pas Van Dijk që u transferua në janarin e vitit 2018 nga Southampton për shumën e 75 milionë paundëve.

Sipas shtypit britanik, të kuqtë janë të gatshëm të shpenzojnë deri në 85 milionë paund teksa drejtori i ri sportiv i Liverpool, Julian Ëard ka nisur bisedimet e para me Benficën ndërsa ka marrë edhe konfirmimin se sulmuesi është dakord me një transferim në Anfield.

Kujtojmë se në garë për Nunez është edhe Manchester United dhe Atletico Madrid, megjithatë Liverpool është aktualisht në “pole position” për të siguruar shërbimet e 22-vjeçarit.