Liverpool merr 3 pikë ndaj West Ham, Newcastle vijon ngjitjen

Sfida Liverpoool-West Ham, e vlefshme për javën e 12-të të Premier League, u mbyll me fitoren 1-0 të “The Reds”, të cilët duket se pak nga pak kanë gjetur vetveten. Ekipi i Klopp zhbllokoi sfidën në minutën e 22’, pasi Nunez gjeti rrugën drejt rrjetës dhe njëkohësisht me këtë gol i dhuroi fitoren Liverpool-it.

Newcastle vijon të ketë ecuri pozitive, ndërsa në javën e 12-të të Premier League fitoi me rezultatin 1-0 ndaj Everton. Vendasit zhbllokuan sfidën në minutën e 31’, me Almiron që me këtë gol i dhuroi fitoren ekipit të tij.

Bournemouth-Southampton u ndanë me rezultatin 0-1 në këtë raund. Miqtë realizuan në minutën e 9’ me Adams, duke zhbllokuar sfidën dhe duke u dhuruar fitoren miqve.

Renditja aktuale në Premier League: