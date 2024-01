Liverpooli, pa Salah, Klopp: Kemi lojtarë të tjerë, por jo si Mo

Liverpooli do të jetë një nga klubet e prekura në janar nga mungesa e lojtarëve që do të përfaqësojnë ekipet e tyre përkatëse. Mo Salah do të jetë i grumbulluar me Egjiptin për Kupën e Kombeve të Afrikës dhe Wataru Endo ndjek Japoninë në Kupën e Azisë.

“Nëse do të thosha se u uroj atyre fat, do të gënjeja. Ndoshta ata do të kthehen pas fazës së grupeve, nuk do të isha i pakënaqur me këtë, por nuk ka gjasa.

Por gjithsesi fat, sigurisht që do të doja që ata të fitonin trofetë përkatës, shpresoj të kthehen shëndoshë e mirë, pa lëndime”, deklaroi Jurgen Klopp, trajneri i “The Reds”, për mungesat që do të ketë në këtë periudhë.

“Jam i sigurt se do të gjejmë një mënyrë për t’i zëvendësuar. Ne kemi lojtarë të tjerë, por jo si Mo Salah, kjo nuk është e mundur. Do të përdorim ata që kemi. A duam të luajmë pa Mo? Sigurisht që jo, por do të gjejmë një mënyrë dhe duhet ta konfirmojmë në fushë”.