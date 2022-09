Liverpooli paralajmëron tifozët: Kujdes, në Napoli mund t’ju grabitin ose t’ju sulmojnë fizikisht!

“Tifozët nuk duhet të mblidhen në ambiente publike dhe duhet të shmangin grumbullimin në zona larg portit të qytetit. Ju rekomandojmë fuqimisht të shmangni qendrën e qytetit. Nëse keni zgjedhur të vizitoni qytetin, ju lutemi kini kujdes mos shkoni me fanellat e ekipit, sepse mund të jeni në shënjestër për vjedhje, grabitje ose sulm.”

Ky është mesazhi i shpërndarë në një nga llogaritë zyrtare të Liverpoolit në Twitter, që paralajmëron tifozët e “The Reds” për transfertën me Napolin, në ndeshjen e parë të fazës së grupeve të Championsit. Sigurisht që ky paralajmërim nuk është pritur mirë nga napolitanët, pasi i paragjykon ata si keqbërës. Reagimet në rrjet kanë qenë të shumta, duke e konsideruar të papërshtatshëm këtë postim.

