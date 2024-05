Llogaritë e titullit në RMV/ Shkëndija “finale” me Strugën në Tetovë

Shkëndija e Tetovës bëri një kthesë fantastike në javët e fundit, duke rikuperuar diferencën me Shkupin dhe Strugën e aktualisht ndodhet në vendin e parë të renditjes. Kuqezinjtë arritën që në përballjen e fundjavës të mundin Shkupin në transfertë dhe tani kanë mundësinë që të fitojnë titullin që në javën e parafundit.

Skuadra që drejtohet nga trajneri Jeton Beqiri do të ndeshet me Stugën në Tetovë, në një ndeshje që mund të vendosë fatin e këtij edicioni. Në rast se kuqezinjtë marrin fitoren ndaj kampionëve në fuqi atëherë matematikisht do të shpalleshin kampion, duke i lënë dy skuadrat e tjera shqiptare 3 pikë mbrapa një javë nga fundi. Në ndeshjet direkte, Shkëndija është e avantazhuar ndaj Shkupit, ndërsa dhe me Strugën do regjistronte fitoren e dytë. Një finale në plot kuptimin e fjalës për Shkëndijën.

Në krahun tjetër Struga gjithashtu e ka vetë në dorë fatin e saj. Kampionët në fuqi nëse mundin Shkëndijën në transfertë, në javën e fundit do u mjaftonte një barazim me Shkupin për të marrë titullin e dytë në histori. E thënë më thjeshtë 4 pikë do e mbanin titullin në Strugë.

Shkupi ndodhet më i disavantazhuar, pasi duhet të bëjë llogari për të fituar titullin. Si fillim do duhet që të shpresojë që Struga këtë javë të mundë Shkëndijën dhe në javën e fundit të fitojë përballë Strugës në transfertë. Në rast se të tjera skuadrat renditen në kuotë të barabartë pikësh, atëherë Shkupi do ishte skuadra që do të renditej më lart. Situata do të ndryshonte vetëm nëse Shkupi do të renditej në kuotë të barabartë pikësh vetëm me Shkëndijën, pasi do ishin tetovarët ata që do të renditeshin më sipër.

Mundësia e vetme që Shkupi të marrë i vetëm vendin e parë është nëse Shkëndija dhe Struga ndahen në barazim këtë fundjavë dhe në përballjet e javës së fundit, Shkupi mund Strugën dhe Shkëndija nuk merr më shumë se një pikë përballë Rabotnickit.