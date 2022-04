Lojtarët me më shumë asiste në Premier League, ja kush kryeson

Premier League është një nga kampionatet që gjithmonë shfaq interes të lartë. Teksa golashënuesit e çdo kampionati janë ata që përmenden më së shumti në media, nuk mund të lihen në hije as lojtarët që japin më shumë asiste.

Emri që kryeson listën e atyre që kanë dhënë më shumë asiste gjatë sezonit 2021-2022 është Trent Alexander-Arnold. Lojtari i Liverpool ka dhënë 12 asiste deri më tani në këtë edicion. Vendin e dytë e mban po një tjetër emër i “The Reds”, Mohamed Salah, me 11 asiste. Me podiumin që plotësohet nga një tjerë emër i ekipit të Jurgen Klopp, Andy Robertson me 10 asiste.

10 lojtarët e Premier League që kanë dhënë më shumë asiste në 2021-2022: