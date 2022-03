“Lojtari i javës”, UEFA zbulon më të mirin e Europa League

Luis Muriel është zgjedhur “Lojtari i Javës” i UEFA në Europa League. Sulmuesi kolumbian ishte protagonist i ndeshjes së Atalantës ndaj Bayer Leverkusenit, ndeshje të cilën spanjollët e fituan me rezultatin 3-2, me dy golat dhe një asist të realizuar nga Muriel.

Të parët në avantazh kaluan gjermanët, të cilët realizuan në minutën e 11’ falë Aranguiz. Ndërsa më pas në minutën e 23’ me një asist ndaj Malinovskyt dhe në të 25-ën dhe të 49-ën kolumbiani do të trefishonte rezultatin e italianëve, si dhe në të njëjtën kohë do të bëhej lojtari më në formë i kësaj jave në Europa League.