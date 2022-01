Lojtari më i mirë i vitit 2021, FIFA publikon tre kandidaturat finale

FIFA ka publikuar tre kandidatët për fitimin e çmimit të futbollistit më të mirë të vitit 2021, që do të akordojë qeveria botërore e futbollit më datë 17 janar.

Ata janë Lionel Messi (PSG), Robert Lewandowski (Bayern Munchen) dhe Momo Salah (Liverpool), me njërin prej tyre që do të fitojë çmimin prestigjioz gjatë ceremonisë që do të zhvillohet online.

🚨🏆 The final three in the running to be #TheBest FIFA Men's Player 2021!

🌍👑 Who should be crowned #TheBest in the world?

🇵🇱 @lewy_official | @pzpn_pl

🇦🇷 Lionel Messi | @Argentina

🇪🇬 @MoSalah | @EFA pic.twitter.com/1kVGi5nRZ9

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 7, 2022