Lopetegui zhgënjen Milan-in dhe Bayern-in, mungon vetëm firma me klubin e Premier League

Julen Lopetegui ishte një nga emrat më të diskutuar ditët e fundit për të marrë drejtimin e Milan-it, por edhe te Bayern Munich.

Megjithatë trajneri spanjoll duket se paska pasur të tjera plane sa i përket skuadrës që dëshiron të drejtojë.

Mediet britanike raportojnë se Lopetegui do të firmosë një kontratë 2-vjeçare me West Ham me vlerë 4 milionë euro në sezon plus bonuse, me opsionin për të zgjatur bashkëpunimin që do të aktivizohet nëse “Hammers” e mbyllin të paktën një nga dy sezonet në vendin e shtatë, pra në zona e Evropës.

Detajet përfundimtare mungojnë ende, mes palëve ka një dakordsi, megjithatë kontrata nuk është firmosur ende. Do të ishte një surprizë e madhe nëse marrëveshja do të prishej, por gjithçka në lidhje me arritjen e akordit ka ndodhur në ditët e fundit.