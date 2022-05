Lot dhe duartrokitje/ Tërhiqet nga futbolli pas 18 vitesh te West Ham kapiteni i skuadrës

Pas më shumë se një muaji, Manchester City “dorëzohet”, me skuadrën e Guardiola-s që nuk shkoi më shumë se barazimi 2-2 në transfertën e West Ham, në Londër, me golat që për “Hammers”u realizuan nga Bowen në minutën e 24’ dhe të 45’, teksa për “Qytetarët” shënuan Grealish në minutën e 49’ dhe barazimi u vulos nga autogoli i Coufal në minutën e 69’.

Mark Noble was met with an incredible reception for his last home game for West Ham 👏pic.twitter.com/KNofNtGYuO

— Sky Sports News (@SkySportsNews) May 15, 2022