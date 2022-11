Lozano, Jimenez …, zyrtarizohet edhe lista e Meksikës për “Katar 2022”

Trajneri i Meksikës ka zbuluar emrat e 26 lojtarëve që do të ketë nën urdhrat e tij në Botërorin “Katar 2022”. Meksika bën pjesë në Grupin C së bashku me Argjentinën (një nga favoritet kryesore), Arabinë Saudite dhe Poloninë.

Meksikanët do të debutojnë në Kupën e Botës në datën 22 nëntor, pra në ditën e katërt të kompeticionit, kundër skuadrës polake (17:00), do të përballen me Argjentinën të shtunën, më 26 nëntor, në orën 20:00, dhe do t’i mbyllin ndeshjet e grupeve kundër Arabisë Saudite, të mërkurën, më 30 nëntor (20:00).

Skuadra meksikane ndodhet në Spanjë, konkretisht në qytetin katalan Girona, ku ishte programuar të luante dy miqësore. Kombëtarja meksikane mundi skuadrën e Irakut me rezultat 4-0 më 9 nëntor. Të mërkurën, më 16 nëntor, do të përballet me Suedinë.

Lista e Meksikës:

Portierë: Guillermo Ochoa (Amerikë), Alfredo Talavera (Juárez) dhe Rodolfo Cota (León).

Mbrojtës: César Montes (Rayados), Néstor Araujo (Amerikë), Jesús Angulo (Tigres), Héctor Moreno (Rayados), Johan Vásquez (Cremonese, Itali), Gerardo Arteaga (Genk, Belgjikë), Jesús Gallardo (Rayados), Jorge (Ajax) dhe Kevin Alvarez (Pachuca).

Mesfushorë: Edson Álvarez (Ajax), Roberto Alvarado (Chivas), Diego Lainez (Braga, Portugali), Uriel Antuna (Cruz Azul), Héctor Herrera (Houston Dynamo, MLS), Andrés Guardado (Real Betis), Erick Sánchez (Pachu) , Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Luis Gerardo Chávez (Pachuca), Luis Romo (Rayados), Erick Gutiérrez (PSV, Holandë) dhe Orbelín Pineda (AEK Athinë, Greqi).

Sulmues: Tecatito Corona (Sevilla), Rogelio Funes Mori (Rayados), Santiago Giménez (Feyenoord, Holandë), Raúl Jiménez (Wolves, Angli), Chucky Lozano (Napoli, Itali), Henry Martín (Amerikë) dhe Alexis Vega (Chiv) .