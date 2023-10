Luhet derbi i 200, Partizani-Tirana si shpëtim dhe flamurmbajtës i shkëlqimit që i duhet Superiores

Nga Ylli Aga

Në një kampionat minimalisht të çuditshëm, kushtëzuar nga shpikja e skemës për shpalljen e kampiones, të varfëruar nga mungesa e yjeve, me shumicën e klube, që vijojnë të bëjnë “xhiro në vend” dhe të paafta për të ndërtuar projekte të mirëfillta sportive, derbi Partizani-Tirana vjen si një shpëtim dhe flamurmbajtës i shkëlqimit që do të duhet të ketë gara më e rëndësishme futbollistike në vend.

Jo rastësisht edhe organizatorët, për të ruajtur statusin e kësaj sfide e shtynë zhvillimin e saj me afro tre javë, vetëm e vetëm që të luhej sërish në “AIR ALBANIA”, aty ku ndeshjet derbi nga 2019 vijojnë të fiksojnë rekorde shikueshmerie, të ardhurash dhe promovim për vlerat më të mira për të dyja klube. E rradhës bëhet më speciale, pasi numrat tregojnë se do të jetë përballja jubilare e 200 mes rivalëve më të mëdhenj të futbollit, mes sfidave të luajtura në të tre kompeticionet zyrtare në vend dhe ku të kuqtë vijojnë të dominojnë me bilancin e tyre pozitiv prej 78 fitoresh, 61 barazime dhe 60 fitore të bardhebluve.

Të rejat e fundit nga të dyja kampet

Vigjilja e kësaj ndeshje të shumëpritur nuk ka qenë e qetë në të dyja kampet, teksa në mënyrë të sinkronizuar të dyja klubet “u divorcuan” nga trajnerët nga më imponuesit në opinionin tonë sportiv. Partizani nuk i rezistoi ofertës së Osijek për trajnerin Zoran Zekic, ndërsa Tirana zgjodhi të ndahej pas gati tri vitesh me trajnerin Orges Shehi.

Ndërkohë sa i takon protagonistëve, stafi teknik i të kuqve do te duhet të bëjë llogaritë pa disa nga futbollistët më të mirë, ose pa i patur në 100% të formës së tyre, teksa Qirko dhe Hadroi do të jenë të pamundur për këtë ndeshje, ndërsa të rrezikuar mbeten Da Silva, Mba, Grezda dhe Preka. Përsa i takon takon kartonave Mageth Gueye rrezikon të humbasë ndeshjen e rradhës nëse ndershkohet sërish me të verdhë.

Sa i takon formacionit, Partizani na ka mësuar me ndryshimet e vazhdueshme sa nga njëra ndeshje në tjetrën, kushtëzuar më së shumti nga dëmtimet, por edhe synimet e ish-trajnerit për tu dhënë shansin pothuajse të gjithë futbollistëve. Duke qenë se në drejtim do të jenë ndihmësit e Zekic, pritet që të ketë një lloj vazhdimësie për mënyrën e lojës, ndërsa më shumë mundësi titullarët do të jenë:

Hoxha

Murataj, Bytyci(Sembene), Sota, Atanaskovski

Rrapaj, Bilali, Mageth

Taipi, Bintsuka,Cara

Ndërsa bardheblutë dhanë një sinjal pozitiv me fitoren në derbin e Shqipërisë, ndaj Vllaznisë, sfidë e luajtur në Kukës dhe e vendosur në sekondën e fundit nga F.Hasani. Ndërprerja e kampionatit për shkak të impenjimit të ekipeve kombëtare ka shërbyer si një mini fazë përgatitore për trajnerin Ahmataj dhe riaftësimi për disa futbollistë që nuk janë shfaqur në formën e tyre më të mirë. Doka dhe Hoxhallari rrezikojnë ndeshjen e rradhës nëse ndershkohen në derbi.

Fitorja me shkodranët ka shërbyer për stafin e ri të bardhebluve për të marrë përgjigjet e duhura në një moment delikat të garës, por edhe për të vijuar sezonin me të njëjtat synime, ku alternativat dhe cilësia në skuadër është e konfirmuar. Sa i takon formacionit Ahmataj pritet t’i japë besim pothuajse të njëjtave emra si në ndeshjen e fundit:

Abdullahu

Doka, Najdovski, Hoxhallari, Pergjoni

Hila,Deliu, Jonuzi

Hasani, Kaina(Abazaj), Latifi

Parashikimi

E veçanta e kësaj përballje është se rezultati i saj, praktikisht ka vlerën e një trofeu. Nuk ka një sfidë të dytë, në të cilën tifozeritë të kërkojnë deri në dëshperim suksesin, me të cilin do të duhet të veshin në mënyrë imagjinare kryeqytetin. E rradhës nuk do të bëjë asnjë ndryshim, ndonëse formula e kampionatit nuk dikton sakrifica madhore për të kërkuar fitoren me cdo çmim.

Gjithsesi, për situatën në të cilën gjënden të dyja klubet, duket se më e rëndësishme është që asnjëra nuk dëshiron të humbasë për t’i bërë gjërat më të vështira për tu korrigjuar, kështu që në hështje një barazim do të konsiderohej i pranueshëm dhe meqë rezultati 2-2 është më i përsërituri në përballjet derbi, të njëjtat shifra mbrëmjen e të enjtes në “AIR ALBANIA” do të ishin të mirëpritura.