Luhet sfidë kualifikimi, Australia dhe Danimarka zbulojnë titullarët

Australia ndeshet me Danimarkën në ndeshjen e fundit të Grupit C teksa llogaritë për të dyja kombëtaret janë ende të hapura. Australia në fakt niset e avantazhuar në këtë ndeshje duke qenë se luajnë për të dy rezultate, pasi edhe barazimi iu bën punë pasi aktualisht janë në vend të dytë me tre pikë ndërsa Danimarka është ende në kuotën e vetëm një pike.

Sa i takon formacioneve, Danimarka e nis me Brathëaite në sulm ndërsa Eriksen, Hojbjer apo Lindstrom gjithashtu do të ndihmojnë në aspektin ofensiv. Nga kampi tjetër, në formacionin 4-4-2, Australia e nis në sulm me dyshen Duke dhe McGree.

Formacionet zyrtare: