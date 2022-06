Luiza Gega, rekord të ri kombëtar, e dyta në Hengelo të Holandës

Tjetër rekord kombëtar nga Luiza Gega. Atletja shqiptare e distancave të mesme shënoi kohën 9’15”48 në 3000 metra me pengesa në Hengelo të Holandës, që është stacioni i radhës i World Tour në Atletikë. Me këtë kohë ajo ka përmirësuar rekordin personal me 4 sekonda e 45 të qindtat (më parë këtë distancë e kishte përshkuar për 9’19”93 në Kampionatin Botëror të Dohas”.

Ky rekord kombëtar i Luiza Gegës konfirmon formën e saj të mirë sportive dhe arritjen e normës për garat e vitit 2023.

Kora e regjistruar së fundmi e rendit të shtatën në Botë. Në Hengelo e kaloi e dyta vijën e finishit, por me rekord të ri kombëtar dhe personal.