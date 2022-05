Lukaku do vetëm Interin, gjesti i fundit nuk lë vend për dyshime

Romelu Lukaku dëshiron rikthimin te Interit dhe është gati të bëjë gjithçka për t’ia dalë. Sulmuesi belg që u largua një vit më parë drejt Londrës për t’u bashkuar me Chelsea-n në një operacion që preku shifrën e 115 milionë eurove, nuk ka arritur të shprehë potencialin e tij në Premier League.

Pikërisht për këtë arsye, por edhe për faktin që në nëntor do të startojë Botërori, ku dëshiron të shfaqet si protagonist, Lukaku ka zgjedhur Milanon për t’u ringritur në nivelet e tij më të mira dhe ka autorizuar menaxherin e tij që të bëjë gjithçka për të mbyllur sa më shpejt transferimin.

Pastorello ishte një ditë më parë në Milano, ku takoi drejtuesit e Interit dhe i vuri në dijeni për situatën, duke i informuar edhe për faktin që Lukaku është gati të ulë pagën e tij nga 12 milionë euro, në 8, për t’u rikthyer te zikaltrit.

Këta të fundit kanë dhënë miratimin, por vetëm nëse operacioni kryhet me formulën e huazimit me të drejtë blerjeje, teksa tashmë kanë nisur negociatat me Chelsea-n dhe të martën është planifikuar një takim mes Pastorellos dhe pronarit të ri të londinezëve.

Nëse ky i fundit do të pranojë një huazim 2-vjeçar me të drejtë blerjeje, atëherë Lukaku do të fluturojë menjëherë drejt Milanos, për të nisur një tjetër eksperiencë me fanellën e Interit dhe për të provuar t’u japë një tjetër titull kampion zikaltërve.