Lyoni eliminon Porton dhe siguron çerekfinalen e Europa League

Lyoni ka eliminuar Porton nga Europa League, ndërsa ka siguruar raundin tjetër pas një fitoi me rezultatin 2-1 dy takimet kundër portugezëve. Takimi i parë mes tyre u mbyll me fitoren 1-0 për francezët, ndërsa sfida e dytë u mbyll, që u luajt mbrëmjen e sotme, mbaroi me barazimin 1-1.

Goli i parë u realizua nga vendasit, që zhbllokuan rezultatin me Dembelen në minurën e 13’, ndërsa në minutën e 27’ Pepe barazoi për Porton, që nuk mundi të shkonte më tej.

Kështu Lyoni siguron raundin çerekfinal të Europa League, së bashku me Atalantën, Barcelonën, Rangers dhe Bragën, që fituan ndeshjet përkatëse pak orë më parë.

RB Leipzig nga ana tjetër kaloi direkt në raundin e radhës pasi, Spartak Moscow u eliminua si sanksion i vendosur ndaj Rusisë pas nisjes së pushtimit të Ukrainës.

Teksa Eintracht Frankfurt-Betis dhe West Ham-Sevilla kanë shkuar në shtesë, pasi në dy takimet që kanë zhvilluar në raundin e 1/8-ave janë barazim.