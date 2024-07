Magjia e Bundesligës në SuperSport, Xhaka me objektivin e njëjtë ndaj Bayern e Dortmund

Kampionati gjerman premton një tjetër edicion fenomenal, edhe në sezonin e ri. Pas mrekullisë së pak muajve më parë, Bayer Leverkusen do të kërkojë të ruajë fronin e kampionit, duke sfiduar gjigantët e Bundesligës.

Për 34 javë, 18 skuadrat më të mira në Gjermani do garojnë mes tyre për arritjen e objektivave. Rivaliteti do të jetë maksimal, ashtu siç Bundesliga na ka mësuar, e si gjithmonë do të vijë edhe në këtë edicion të ri në ekranin e SuperSport, në Digitalb.

Granit Xhaka do sfidojë dhe një herë tjetër disa nga emrat më të mëdhenj të futbollit, me qëllimin për të përsëritu magjinë e një sezoni më parë, kur për 34 javë ai dhe “Aspirinat” nuk pësuan asnjë humbje. Pa dyshim nuk do të jetë e lehtë përballë rekordmenëve bavarez, apo një skuadre tradite si Dortmund.

Lexo edhe:

Nga data 23 gusht, gjithçka ndodh në kampionatin më elitar të futbollit në tokën gjermane do të vijë me cilësinë maksimale të transmetimit përmes DigitAlb. E sigurt është se deri në javën e fundit, rivaliteti do të jetë maksimal, ashtu sikurse dhe emocionet e një sezoni që do të jetë i çmendur.