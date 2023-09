“Magjiku” Muçi, mes kandidatëve për më të mirin e javës në Europë

Ernest Muçi përjetoi një të enjte të paharrueshme. Sulmuesi i talentuar i kombëtares shqiptare, shënoi dy gola në suksesin 3-2 të Legias së Varshavës kundër Aston Villas në Conference League.

22-vjeçari mposhti dy herë kampionin e botës Emiliano Martinez, duke u dhuruar tifozëve polakë një mbrëmje magjike. Muçi u shpall lojtari më i mirë i ndeshjes, teksa në momentin e zëvendësimit shijoi një “standing ovation”.

Falë formës së mirë dhe ndeshjes fantastike kundër skuadrës së fortë angleze, Muçi është përzgjedhur si një nga katër kandidatët për t’u shpallur më i miri i javës së parë në Conference League.

Lojtari shqiptar garon me mbrojtësin Luca Ranieri, i cili shënoi dy golat e Fiorentinës në barazimin 2-2 në Belgjikë kundër Genkut.

Me Jakub Piotrowskin, mesfushorin polak të Ludogorets, i cili shënoi (2x) dhe dhuroi asist në triumfin 4-0 të ekipit bullgar me Spartak Trnava.

🎉 Kožulj starts the comeback & finishes it!

⚽️ Muçi’s incredible performance

👏 Piotrowski’s double

🟣 Ranieri showing out

Which player impressed you the most?#UECLPOTW || #Laufenn || #UECL

— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) September 21, 2023