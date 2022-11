Magjistarët dhe lutjet japin efekt, Mane grumbullohet në Kupën e Botës

Aliou Cisse ka publikuar listën e Senegalit për Botërorin Katar 2022. Trajneri 46-vjeçar, i cili rinovoi me kampionët e Afrikës deri në vitin 2024, ka grumbulluar edhe Sadio Mane, i cili pësoi një dëmtim në ndeshjen Bayern Munchen-Werder Bremen (6-1).

Sulmuesi lëndoi tendinën dhe rikuperimi i tij i plotë është i vështirë, por Cisse ka vendosur ta marrë me vete në Katar me shpresën se 30-vjeçari do të japë kontributin e tij me “Luanët e Terangës”.

“Ne do të përdorim magjistarët tanë (marabutët), do të lutemi për rikuperimin e tij. Shpresojmë për një mrekulli, pasi Sadio duhet të jetë me çdo kusht në Botëror“, deklaroi Fatma Samoura, sekretarja e Federatës Senegaleze të Futbollit.

Senegali është pjesë e grupit A me vendasit e Katarit, Holandën dhe Ekuadorin. Skuadra afrikane do të luajë takimin e parë në Katar në 21 nëntor përballë tulipanëve të Holandës.