Mahrez gati të fluturojë në Arabi, City “peshkon” zëvendësuesin në skuadrën e Barcelonës

Riyad Mahrez është shumë pranë transferimit në Arabinë Saudite tek skuadra e Al-Ahli me Manchester Cityn që duket se do të pranojë ofertën prej 30 milionë paundësh të arabëve për anësorin algjerian. Madje, “The Citizens” kanë nisur tashmë nga punë për të identifikuar pasuesin e 32-vjeçarit teksa i preferuari i Pep Guardiolës duket se gjendet në radhët e Barcelonës.

Fjala është Raphinhan, pjesë e katalanasve prej një viti. Braziliani u transferua në Spanjë verën e shkuar me shumë bujë nga klubi i Leeds United teksa Barça pagoi 58 milionë euro për 26-vjeçarin. Por, Raphinha nuk i respektoi pritshmëritë dhe hasi vështirësi me ambientimin në Spanjë duke e mbyllur sezonin me shtatë gola e shtatë asiste në 36 ndeshjet e kampionatit ndërsa zhgënjeu në Champions duke mos shënuar asnjë gol.

Në këtë formë, Barcelona është e hapur të negociojë për anësorin me Manchester Cityn që beson me rikthimin në Premier League do të rikthehej edhe Raphinha i vjetër që shkëlqeu me fanellën e Leeds United.

Kujtojmë se për Raphinan ka pasur interes edhe nga klubet arabe, megjithatë braziliani e ka theksuar në më shumë se një rast se dëshiron të respektojë deri në fund kontratën me Barcelonën, megjithatë mbetet për t’u parë nëse interesi konkret i Cityt do ta bëjë të ndryshojë mendim.