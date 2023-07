Man. United “i fiksuar” me danezin, 60 milion paund për sulmuesin

Manchester United ka qenë një nga klubet më aktive të kësaj merkatoje vere, pasi siguroi shërbimet e Mason Mount nga Chelsea dhe Andre Onana nga Interi. Klubi po punon edhe për të afruar një qendërsulmues, sipas mediave emri më i përfolur është ai i Rasmus Hojlund i Atalantës, për të cilin “Djajtë e Kuq” janë të gatshëm të shpenzojnë deri në 60 milionë paund. Rreth situatës së ekipit dhe merkatos ka folur trajneri i Unitedit, holandezi Erik Ten Haag

“Jemi duke bërë progres për nënshkrimin me të, por sigurisht çdo gjë do kohën e vet, nëse do të varej nga unë do e kisha sjellë në ekip që tani sepse lojtari do të kërkojë kohë që të integrohet me ekipin”.

Trajnerit holandez i është kërkuar edhe një koment për sulmuesin Marcus Rashforfd, për të cilin tregon vlerësim maksimal.

“Jemi të lumtur që ai rinovoi me ne, ai është një lojtar thelbësor për ne. Sezonin e kaluar shënoi 30 gola por unë jam i sigurt që ka aftësinë të shënojë më shumë, sigurisht nësë ne arrijmë që t’i gjejmë atij pozicionin e duhur në fushë”.

Me ekipin në stërvitje sapo është rikthyer edhe sulmuesi Anthony Martial, i cili është rikthyer nga një dëmtim. Lojtari ka nisur të marrë ngarkesën e plotë me skuadrën dhe pritet që të jetë i gatshëm për nisjen e sezonit që do të startojë në datën 11 gusht. Sfidat e Premier League do të vijnë live dhe ekskluzivisht në ekranin e SuperSport/ Digitalb.