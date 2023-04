Manchester City-Liverpool, Premier League kthehet me spektakel

Kampionati më i fortë dhe më i bukur në botë, Premier League rikthehet pas pauzës së kombëtareve me një përballje të denjë për fishekzjarre. Guardiola kundër Klopp, sfida e përjetshme mes Manchester City e Liverpool ka ndezur edicionet e fundit të Premier League dhe mbetet plot sharm pavarësisht se të kuqtë kanë ngritur prej kohës flamurin e bardhë në luftën për titull.

Gjithcka mund të ndodhë në Etihad Stadium, vërshëllima e startit këtë të shtunë në 13.30 me sfidën që do të transmetohet drejtpërdrejt në SS2. Kur “Citizens” përballen me “The Reds” golat nuk mungojnë kurrë, 8 nga 10 precedentët në të gjitha kompeticionet nga 2019 e deri më sot kanë përfunduar me të paktën 3 gola të shënuar. City pastaj ka sulmin më të mirë të Premier League me 67 gola të shënuar, 43 prej të cilëve të realizuar në shtëpi. 5 nga 6 sfidat e fundit të luajtura në “Etihad Stadium” kanë përfunduar me 3 ose më shumë gola.

Kompanitë e basteve në Angli kuotojnë si favorit për fitoren Manchester Cityn, ndërsa për sa i përket lojtarëve më të kuotuar për të hapur serinë e golave, e kotë ti vish rrotull, niset nga Erling Haaland që pasi ka kaluar problemet që e ndaluan të zbriste në fushë me Norvegjinë, duhet të jetë gati në këtë sfidë për të thyer të tjera rekorde. Në krahun e Liverpool sytë janë të gjithë mbi Momo Salah, si më të mundshmin që mund të sjellë avantazhin ndërkohë që kandidatë të fortë për gola janë dhe Julian Alvarez dhe Darëin Nunez.

City arriti në pauzën e kombëtareve me një seri pozitive, 5 fitore dhe 1 barazim në 6 ndeshjet e fundit për djemtë e Guardiolas, të dytët në klasifikim me 8 pikë më pak se Arsenal por me një ndeshje më shumë për tu rikuperuar. Në shtëpi blutë kanë fituar 11 ndeshje nga 13 duke barazuar vetëm një dhe humbur në vetëm një rast. Liverpuli i gjashti në klasifikim dhe ende në ndjekje të një vendi në Champions, jashtë shtëpie ka një rendimet për zonë mbijetese, në 13 ndeshje ka fituar vetëm 3, duke humbur plot 7 herë dhe duke barazuar 3.

Për sa i përket përballjeve direkte, nga 51 precedentët e luajtur në Premier League Liverpool ka fituar 21 përballë 19 barazimeve dhe 11 fitoreve të Cityt. Duke marë në konsideratë të gjitha kompeticionet, djemtë e Guardiolës kanë fituar vetëm 1 nga 6 ndeshjet e fundit, ku janë shënuar 3 fitore të Liverpool dhe dy barazime, por ndërkohë të kuqtë nuk fitojnë në Etihad në kampionat që nga 2015-ta.